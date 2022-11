Pénuries d'électricité en Ukraine: Kiev étudierait des plans d'évacuation

Ce n'est pas une guerre, c'est du terrorisme et un génocide. Poutine n'a pas besoin de nous, Ukrainiens, ce qu'il veut, c'est le territoire, il veut l'Ukraine sans nous. C'est pourquoi ce qui se passe aujourd'hui, les frappes contre les infrastructures, est un génocide. Son objectif, c'est de nous laisser mourir de froid, de nous chasser de notre terre pour se l'approprier. Nous faisons tout pour que cela n'arrive pas. Mais soyons honnête, notre ennemi fait tout pour couper le chauffage, l'électricité et l'eau dans notre ville. Ils veulent nous voir mourir. Nous réussirons à tenir si nous sommes bien préparés. Le sort de notre pays et de nos citoyens dépend de notre niveau de préparation. Je voudrais dire à la population qu'il faut considérer toutes les alternatives. En cas de rupture totale de l'approvisionnement en électricité et en eau et si vous avez de la famille en dehors de Kiev qui dispose d'un système de chauffage et d'eau autonome, envisagez la possibilité de les rejoindre pour un certain temps. Essayez dans l'hypothèse du pire de trouver une solution pour loger chez des amis.