Royaume-Uni: Rishi Sunak finalement présent lors de la COP27

Pour le début de la COP27, de nombreux chefs d’État sont attendus en Égypte pour une semaine de sommet sur l’urgence climatique dont le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak. Ce dernier avait d'abord tenté d'esquiver l'événement, mais il a changé d’avis il y a quatre jours face au mécontentement général.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

Le Premier ministre a des engagements plus urgents, annonçaient la semaine dernière Downing Street, notamment la préparation du budget, alors que le pays traverse une de ses pires crises économiques depuis quarante ans. Mais on lui reproche de manquer de leadership sur l'environnement. Il cède finalement à la pression et reconnait qu'il n'y a pas de prospérité à long terme sans action sur le changement climatique.

C'est un deuxième geste encourageant pour les écologistes puisqu'il a déjà rétabli le moratoire sur la fracturation hydraulique. Mais les principales divisions sur les questions environnementales subsistent, particulièrement au sujet de l’exploration du gaz et du pétrole en mer du Nord que le Premier ministre maintient. Un moyen d'atténuer la crise énergétique actuelle liée à la guerre en Ukraine, selon lui.

Un décalage sur l'environnement

Pendant ce temps, les activistes de Just Stop maintiennent leurs actions spectaculaires pour éveiller les consciences. Et le gouvernement ne fait aucun commentaire.

Cet été déjà, lors des débats entre les candidats pour remplacer Boris Johnson, Rishi Sunak avait assumé ne pas mettre la crise environnementale en priorité en déclarant qu'« il ne faut pas aller trop vite et trop fort sur l’action climatique ». Il avait aussi plaisanté sur le sujet en avouant que dans sa famille, ce sont ses deux jeunes filles les expertes en climat et qu’il prenait conseil auprès d’elles.

Soutien à Alaa Abdel Fattah

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak compte aussi profiter de la COP27 en Egypte pour soulever le cas du prisonnier politique Alaa Abdel Fattah, en grève de la faim depuis plus de 200 jours et très affaibli, a-t-il assuré dans une lettre envoyée à sa famille samedi.

►À lire aussi : Analyse - Climat : comprendre les pertes et dommages, grande attente du Sud à la COP27 (1/2)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne