Inflation: au Royaume-Uni, les infirmiers votent la grève

C'est la première fois que la profession se mobilise à l'échelle nationale. L'inflation a atteint 10% et aggrave la crise du coût de la vie, du jamais-vu depuis 40 ans. Les grèves dans le secteur public s'enchaînent.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

Une hausse de salaire prenant en compte l'inflation, c'est la revendication principale des blouses blanches.

Ils ont été les héros pendant la pandémie, applaudis partout dans le monde, et la profession a vu ses revenus augmenter de 3% dans le pays, en reconnaissance du travail accompli. Mais c'est loin d'être suffisant, martèlent les syndicats.

Si l'on prend en compte l'augmentation du coût de la vie, le salaire d'un infirmier a baissé de 20% en douze ans, depuis que les conservateurs sont au pouvoir.

Aucune date n'est encore arrêtée, mais la grève devrait se tenir avant Noël, prévient le principal syndicat d'infirmiers. Les services d'urgence qui maintiennent la vie seront préservés. En revanche, de nouveaux retards seront à déplorer dans les prises de rendez-vous et certaines opérations.

L'hôpital public est en crise. Sept millions de personnes attendaient un traitement en Angleterre, il y a deux mois.

La profession n'attire plus, il n'y a pas assez de main-d'œuvre, et ceux qui sont en poste démissionnent. Une étude révèle que plus de 40 000 infirmières ont quitté le service public entre 2021 et 2022.

►À relire : Inflation : la Banque d'Angleterre relève son taux directeur à un niveau inédit depuis 1989

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne