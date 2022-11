Reportage

Manque de prêtres en Irlande: «Je suis peut-être le dernier de la paroisse»

Il n'y a plus assez de prêtres en Irlande. Sur plus de 2 100 curés, il en reste seulement 50 âgés de moins de 40 ans. La situation devient de plus en plus urgente, pointe une nouvelle étude de l'association des prêtres irlandais. Selon les projections, il n'y en aura plus en exercice d'ici à vingt ans, si rien n'est fait. Voilà pourquoi les membres du clergé pressent Rome de moderniser l'Église pour attirer plus de jeunes volontaires et remplacer les vieux prêtres fatigués.