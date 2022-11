Ukraine: à Kiev, consommer moins pour éviter l'effondrement du système électrique

Des gens marchent dans un parc pendant une panne d'électricité à Kiev, en Ukraine, dimanche 6 novembre 2022. AP - Andrew Kravchenko

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Ce lundi 7 novembre, les coupures d'électricité sont de plus en plus importantes à Kiev. Dimanche, le quotidien américain The New York Times a révélé que la mairie réfléchissait à un plan d'évacuation des trois millions d'habitants de la ville en cas de blackout total. Il semble surtout que les autorités et les opérateurs poussent les usagers à consommer le moins possible d'électricité, quitte à allonger les périodes dans le noir.