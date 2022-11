Royaume-Uni: Benjamin Mendy s'exprime pour la première fois de son procès

Le footballeur français Benjamin Mendy quitte Chester Crown Court, le 10 août 2022, au début de son procès. AFP - LINDSEY PARNABY

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Benjamin Mendy a parlé. C'est la première fois qu'on l'entend depuis le début de son procès, qui a commencé le 10 août dernier et qui se tient à Chester, dans le nord de l'Angleterre. Son témoignage reprend ce mardi matin. Le footballeur international français de Manchester City, champion du monde en titre avec les Bleus, est accusé de sept viols, une tentative de viol et une agression sexuelle par six femmes.