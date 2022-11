Russie: dans les écoles, vers un retour des cours de «préparation militaire»

Le président russe Vladimir Poutine en compagnie d'un soldat lors d'une visite dansun centre d'entraînement du district militaire occidental pour les réservistes dans l'oblast de Riazan, fin octobre 2022. À droite : le ministre de la Défense Sergueï Choïgou. AP - Mikhail Klimentyev

En Russie, les ministères russes de la Défense et de l'Éducation annoncent travailler à un projet d'introduction d'une nouvelle matière à l'école : la « préparation militaire de base », à laquelle seraient consacrées au moins 140 heures par an. Une décision qui s'inscrit dans une démarche idéologique de plus en plus envahissante dans les écoles.