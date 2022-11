Ukraine: la stratégie russe incertaine concernant la ville de Kherson

À Kherson, les autorités pro-russes annoncent la fin de l’évacuation de la population civile de la rive droite vers la rive gauche du fleuve Dniepr. Et à Moscou, les organes de propagande auraient reçu des instructions pour préparer le public russe à la perte de la ville.

« Le 7 novembre, le dernier navire capable d’évacuer les personnes souhaitant passer sur la rive gauche a quitté Kherson. Nous avons aujourd’hui fermé les accès à la rive droite, et nous vous recommandons de ne pas retourner dans la ville ». C’est une déclaration du chef de l’administration pro-russe de Kherson, Kirill Stremoussov. Elle semble mettre un point final à l’« évacuation des civils » décrétée à la mi-octobre par les autorités d’occupation face à l’imminence de la contre-attaque ukrainienne.

Dans le même temps à Moscou, le Kremlin prépare les esprits à une possible perte de cette ville, la seule capitale régionale que l’armée russe soit parvenue à conquérir en Ukraine.

Des journalistes russes indépendants ont mis la main sur les éléments de langage que le Kremlin a fait passer à ses propagandistes pour justifier cette nouvelle retraite. Ils expliqueront au public russe que l’Ukraine jette toutes les forces de « ses bandes terroristes » dans la bataille de Kherson pour « pouvoir demander encore plus d’aide militaire aux occidentaux ». Que les Ukrainiens sont prêts à « sacrifier des dizaines de milliers de vies pour recevoir plus d’armes », et que la retraite russe vise en réalité à déjouer ce plan et à épargner civils et militaires.

Mais sur le terrain, les informations demeurent contradictoires. Après deux jours de coupure, l'électricité a été rétablie. Et on ne sait toujours pas si l’armée russe a fait le choix d’abandonner ou de défendre Kherson.

