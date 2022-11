Cinéma: «Les repentis (Maixabel)» d'Iciar Bollain, «on a tous le droit à une deuxième chance»

Sur les écrans ce mercredi 9 novembre, le dernier long métrage de la réalisatrice espagnole Iciar Bollain. Ce film, multiprimé en Espagne, raconte la rencontre entre la veuve d'un haut fonctionnaire assassiné par l'ETA, au Pays basque, et les bourreaux de son mari. Une histoire de deuil, de regrets, mais aussi de rédemption.

Ce n'est ni vraiment l'histoire d'un pardon, ni celle d'une réconciliation, mais peut-être plutôt celle d'une rédemption. Un film politique, étant donné l'histoire et le contexte, mais surtout un film « moral » qui raconte comment des individus reviennent au bien (« maintenant je veux faire du bien », dit l'un des assassins) ou du moins à la vie, allant vers l'autre, en questionnant le pourquoi du geste fatal, en disant le poids du chagrin. C'est ce long et douloureux processus, pour les deux parties antagonistes, que raconte le film, inspiré d'une histoire vraie, celle de Maixabel Lasa.

Elle était l'épouse de Juan Mari Jauregui, ancien gouverneur (socialiste) de la province de Guipuzcoa, qui avait dû s'exiler au Chili, car menacé à la fois par l'ETA et par l'extrême droite. De retour au pays pour quelques semaines, il est assassiné par l'organisation indépendantiste basque en juillet 2000. C'est le début du film, le temps du drame et de la douleur. Des années plus tard, en 2011, l'État espagnol propose aux prisonniers basques qui ont renié la lutte armée de rencontrer des victimes du terrorisme, à titre individuel. Maixabel Lasa, qui présidait alors l'Office de soutien aux victimes du terrorisme du gouvernement basque, accepte de participer à l'expérience. Au sein de l'office, elle avait ouvert le concept de victimes en accueillant non seulement celles de l'ETA mais aussi celles des paramilitaires du GAL et de la répression policière de l'État espagnol.

Les repentis (Maixabel), un film d'Iciar Bollain sur la vie de Maixaben Lasa (interprétée par Blanca Portillo, photo) : protégée par des gardes du corps car menacée -comme beaucoup de personnalités publiques au Pays basque espagnol- à la fois par les terroristes basques de l'ETA et par des groupuscules d'extrême-droite. © Epicentre Films

Sur une ligne de crête

Iciar Bollain a construit son film sur une ligne de crête - risquée, mais réussie -, entre le récit de cheminements intimes et une histoire politique encore conflictuelle. Le titre original en espagnol du film, découvert au festival de San Sebastian l'an passé, est Maixabel, du nom du l'héroïne. Le titre français, Les repentis, embrasse plus large et aurait pu être celui d'un autre film. Maixabel Lasa, et les deux assassins de son mari, Ibon Etxezarreta et Luis Carrasco (Les repentis du titre français) sont les principaux personnages du film et la performance des trois comédiens qui les interprètent porte le film, par ailleurs de facture classique dans sa forme : Blanca Portillo, Luis Tosar (qui avait déjà tourné avec Iciar Bollain dans ses premiers films Flores de otro mundo et Te doy mis ojos) et Urko Olazabal sont entourés d'une galerie de personnages tout aussi justes, comme Maria Cerezuela, qui interprète Maria, la fille de Maixabel et de Juan Maria Jauregui. Des comédiens -récompensés par une myriade de prix lors des Goya du cinéma espagnol en février dernier-, qui ont rencontré les protagonistes de la véritable histoire pour nourrir leurs personnages. Un travail collectif mené pendant de longs mois aussi par la réalisatrice et sa coscénariste Isa Campos.

Des liens de sang et de douleur

Entre la victime, la femme à qui on a volé son mari et une partie de sa vie donc, et les meurtriers de l'ETA, qui tuent celui qui leur a été désigné, il y a des liens de sang et de douleur. « Ils (l'ETA) ont fait de moi quelque chose que je n'ai pas choisi. Je suis liée à eux, pieds et poings, jusqu'à la mort. Je veux leur dire tout le mal qu'ils m'ont fait », explique le personnage de Maixabel dans le film à ses proches. Maixabel qui rappelle aux assassins leur engagement politique à gauche à elle et à son mari, et sa conviction qu'« on a tous droit à une deuxième chance ». Le film souligne l'incompréhension parfois de l'entourage voire sa colère (comment peut-on pardonner tant de souffrances infligées ?), les chagrins qui restent inconsolables des familles de tous ceux qui ont été assassinés par ETA après le retour à la démocratie, et les propres doutes de la protagoniste.

Il pointe aussi les questionnements des repentis de l'ETA emprisonnés : peut-on collaborer avec un État espagnol que l'on a toujours combattu, comment sortir d'un collectif même si on a renié la lutte armée, comment vivre avec les meurtres que l'on a commis ? Comment aussi envisager une réintégration sociale et familiale dans un Pays basque où la mémoire de cette histoire violente est très fraîche et où les passions sont encore vives ? Ceux qui ont renié la lutte armée sont aussi accusés d'avoir trahi la cause y compris par ceux qui n'ont pas beaucoup mouillé leur chemise...

Les repentis (Maixabel) d'Iciar Bollain, sur les écrans en France ce 9 novembre: le comédien Luis Tosar interprète le rôle d'Ibon Etxezarreta qui finira par rencontrer l'épouse du haut fonctionnaire qu'il a assassiné. © Epicentre Films

Les dialogues sont âpres, mais sans haine : « je préfère être la veuve de Juan Maria que ta mère »... « et moi je préférerais être Juan Maria que son assassin... ». Pas de larmes, ce n'est plus l'heure, mais des regards qui fuient ou qui cherchent, des mains qui se tordent, des silences, des mots choisis comme arrachés de la glaise du regret. La rédemption est un chemin individuel, mais qui vaut la peine d'être emprunté malgré ses cahots, c'est le message de ce film.

