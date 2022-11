La Pologne et la Corée du Sud resserrent leurs liens autour du chou fermenté

Daesang, le géant coréen du kimchi, le plat typique coréen à base de chou fermenté et de piment, va ouvrir sa première usine européenne en Pologne d’ici 2024. Signe d’une collaboration de plus en plus étroite entre les deux pays.

De notre correspondant à Varsovie,

La Pologne pour conquérir l’Europe. Afin d’inonder de kimchi les supermarchés européens de plus en plus demandeurs, Daesang a choisi de s’installer dans le sud du pays. Le leader mondial du secteur s’est pour cela associé avec un groupe polonais qui commercialise du chou fermenté. Montant de l’opération : 11 millions d’euros.

Un choix logique quand on se penche dans les assiettes polonaises et sud-coréennes. Composé de chou fermenté, d’ail et de piment, le kimchi accompagne presque systématiquement les plats phares de la cuisine coréenne que sont le bibimbap (mélange de riz et de légumes) et le bulgogi (une sorte de barbecue). En Pologne, on retrouve le chou fermenté notamment dans le bigos, ce plat traditionnel servi pendant la période de Noël.

Logique aussi du point de vue agricole. Avec environ 1 million de tonnes de chou cultivées chaque année, la Pologne est le premier pays producteur de l’Union européenne. Daesang n’aura sans doute aucun mal à se fournir en légume. Elle espère ainsi sortir de cette nouvelle usine 3 000 tonnes de kimchi par an.

Mais le chou fermenté n’est qu’un amuse-bouche sur la table des négociations entre Séoul et Varsovie. Les deux pays multiplient les partenariats, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine. Face à la menace d’une potentielle agression russe, Varsovie a décidé de se doter de l’une des plus grandes armées européennes. Le budget de la défense a explosé, et la Pologne a multiplié les contrats pour des armes étrangères. Elle a commandé près de 900 chars de combat, plus de 600 obusiers et une cinquantaine d’avions de chasse à la Corée du Sud. Certains seront même livrés avant la fin de l’année. Le tout pour près de 15 milliards d’euros, soit le plus grand accord d’exportation d’armes jamais réalisé par Séoul.

Partenaires sur l’énergie

La guerre en Ukraine a également mis en lumière la dépendance énergétique de l’Europe à la Russie. La Pologne, où 70% de l’électricité est produite grâce au charbon, est particulièrement concernée. L’arrêt des importations russes et l’explosion des prix ont donc incité le gouvernement à se tourner vers le nucléaire, en choisissant fin octobre la compagnie américaine Westinghouse pour développer sa première centrale. La Corée du Sud ne devrait cependant pas être en reste : elle devrait construire un réacteur nucléaire à la place d’un complexe de centrales thermiques détenu par Michał Sołowow, l’homme le plus riche de Pologne selon Forbes.

Ce partenariat doit aussi permettre au gouvernement polonais de remplir ses objectifs en matière d’écologie. Mauvais élève européen en termes d’émission de gaz à effet de serre et de réchauffement climatique, Varsovie espère pouvoir dire adieu au charbon d’ici 2050. Si le contexte géopolitique actuel a obligé le parti au pouvoir à revoir ses ambitions à la baisse, notamment en repoussant la fermeture de certaines mines, le partenariat avec la Corée du Sud lui redonne un peu d’espoir.

Un autre contrat passé avec Séoul lui permet d’appuyer sur ces intentions. SK Nexilis, un fabricant sud-coréen de feuilles de cuivre utilisées dans les batteries, a investi 627 millions d’euros pour ouvrir une usine en Pologne. « Nous parions sur des technologies qui nous permettront d’utiliser de nouvelles sources d’énergie », s’était félicité Jacek Sasin, le ministre des Biens de l’État, lors de la signature. Malgré tout, le gouvernement polonais s’oppose toujours au plan de l’Union européenne visant à interdire les ventes de voitures à essence et diesel d’ici 2035.

