Pologne: une fête de l’indépendance marquée par un nationalisme renforcé dû à la guerre en Ukraine

Dans les rues de Varsovie, de nombreux Polonais sont venus brandir le drapeau du pays pour la célébration du 104e anniversaire de l’indépendance de la Pologne. AP - Michal Dyjuk

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les Polonais ont fêté le 104e anniversaire de leur indépendance, le 11 novembre. Une fête nationale qui est aussi l’occasion chaque année de revendiquer son appartenance à la patrie et de fêter une culture et des traditions communes. Cette année, avec la guerre à la frontière ukrainienne, ce sentiment était encore plus fort.