Russie: la mobilisation des hommes en Ukraine entraîne un manque de main-d’œuvre

Des conscrits russes prennent un bus pour aller vers les unités militaires du district militaire de l'Est, à Iakoutsk, en Russie, le vendredi 23 septembre 2022, après la « mobilisation partielle » décrétée par Vladimir Poutine (Image d'illustration). AP

Texte par : Léo Vidal-Giraud 1 mn

Près de 300 000 hommes russes ont été mobilisés, selon le Kremlin. Beaucoup plus, selon plusieurs ONG qui parlent de 500 000 appelés, et encore plus ont quitté le pays. Cette « mobilisation partielle » a déjà des conséquences économiques pour les entreprises russes.