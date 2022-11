Suites de l'affaire «Ocean Viking»: questions sur le nombre de migrants en Italie

Les migrants secourus par l'Ocean Viking ont finalement été accueillis en France après un bras de fer avec l'Italie. Le refus de ce pays de laisser accoster le navire humanitaire aura des conséquences sur les relations entre les deux pays, a indiqué Paris, qui a renforcé ses contrôles aux frontières. Giorgia Meloni, la cheffe du gouvernement italien, s'est dite surprise par la réaction française qu'elle a qualifiée d'incompréhensible et injustifiée, expliquant par ailleurs que son pays a accueilli cette année près de 90 000 migrants.

Publicité Lire la suite

Alors qu'en est-il du nombre effectif d’arrivées en Italie ? Ce chiffre est-il en hausse ? En 2022, le pays a accueilli exactement 88 100 au 7 novembre. C'est une augmentation par rapport à l’an dernier puisque sur l'ensemble de 2021, 67 040 migrants sont arrivés en Italie. Ce qui était le double de l’année d'avant.

Accord bilatéral

Mais c’est moitié moins qu’en 2017, où à l'époque on est à près de 120 000 arrivées. Et c'est là que l’Italie signe un accord bilatéral avec le Premier ministre libyen Fayez el-Serraj pour limiter les départs, et que l’Union européenne commence à former et financer les garde-côtes libyens. Le résultat est tangible, seuls 11 471 migrants arrivent par la mer en 2019, principalement des Tunisiens. C’est pourtant cette même année que Matteo Salvini, vice-Premier ministre, retient un navire de sauvetage six jours au large des côtes. Il est d’ailleurs toujours poursuivi en justice pour séquestration de personnes dans cette affaire.

Les arrivées augmentent

Depuis, donc, les arrivées augmentent à nouveau, beaucoup en provenance de Tunisie. Et on peut signaler l'impact visible des protestations de 2020 contre la crise économique et la corruption. En déclenchant la crise de ces jours-ci, Giorgia Meloni entame un bras de fer avec l'Union européenne. Elle souhaite un accord de l’UE avec les pays des rives sud de la méditerranée, similaire à celui avec la Turquie, faisant fi de l'instabilité qui règne en Libye.

►À lire aussi: Immigration: l'Italie de Georgia Meloni s'oppose frontalement à ses voisins européens

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne