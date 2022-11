L'avocate Natasa Pirc Musar devient la première femme élue présidente de Slovénie

Les Slovènes ont élu dimanche une présidente de la République. La libérale Natasa Pirc Musar, une avocate de 54 ans, l’a emporté avec une confortable majorité : 54% des suffrages contre 46% pour sur son rival conservateur Anze Logar.

Avocate de renom, passionnée de moto, Natasa Pirc Musar a dirigé l’autorité slovène de protection des données dans les années 2000. Ses compatriotes l'ont vue régulièrement sur les plateaux télé – elle a elle-même été présentatrice. Sans expérience politique, mais dotée d’un fort tempérament, elle estime qu’en tant que présidente, elle « doit avoir une opinion, et ne peut pas être neutre ». Elle entend être une autorité morale face à de potentielles dérives politiques.

Sans l'appui d'un « parti établi », elle a estimé dimanche avoir vécu « une campagne plus difficile » que ses rivaux, même si le Premier ministre libéral Robert Golob lui a apporté son soutien après le premier tour. « On m'a traitée de carriériste, on ne dirait jamais cela d'un homme », avait-elle fustigé auparavant, se voulant « la voix des femmes » en Slovénie et à l'étranger.

C'est un nouveau revers pour les conservateurs qui rêvaient de revanche après leur lourde défaite aux législatives d'avril. Anze Logar, 46 ans, a adressé ses félicitations à sa rivale, qui sera officiellement investie dans ses fonctions le 23 décembre. « J'attends d'elle qu'elle soit la présidente de nous tous, c'est ce dont la Slovénie a besoin », a-t-il réagi.

Une fonction essentiellement protocolaire

La fonction présidentielle est essentiellement protocolaire dans le pays, mais une partie des Slovènes avaient en effet critiqué son prédécesseur pour son manque de réaction face au virage autoritaire de l’ancien Premier ministre Janez Jansa, dont le dernier mandat a été émaillé de nombreux mouvements de protestations, et de crispations politiques.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a aussitôt salué cette victoire. « En tant que première femme élue à la présidence, vous tracez la voie pour les générations futures », a-t-elle tweeté. Natasa Pirc Musar a d’ailleurs rappelé son attachement à l’Union européenne et à ses valeurs démocratiques. Soucieuse de « tourner la page des divisions » selon ses mots, la nouvelle présidente s'est présentée sans étiquette aux électeurs. À l’annonce des résultats, elle a indiqué qu’elle commencerait son mandat en recevant les dirigeants de tous les partis politiques.

