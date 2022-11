Migrants: Londres augmente ses versements à la France pour enrayer les traversées de la Manche

Des migrants tentent de s'embarquer pour le Royaume-Uni, à Wimereux, le 16 décembre 2021 (image d'illustration). REUTERS - STEPHANE MAHE

En 2022, plus de 40 000 personnes ont traversé la Manche, direction l’Angleterre. Un record. L’immigration prend de plus en plus de place dans le débat politique au Royaume-Uni. Suella Braverman, la ministre britannique de l’Intérieur s’est rendue, ce lundi 14 novembre, à Paris pour conclure un accord avec son homologue, Gérald Darmanin. Londres espère enrayer les traversées et le « commerce des passeurs ».