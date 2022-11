Ukraine: plus de 7 millions de foyers privés d'électricité après des frappes

Condamnation américaine

Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de la présidence des États-Unis, a « fermement condamné » les faits rapportés ce mardi. « Ces frappes russes ne feront qu'approfondir les préoccupations au sein du G20 concernant l'impact déstabilisateur de la guerre », peut-on lire dans son communiqué.

« Il ne nous aura pas échappé qu'au moment où les dirigeants du G20 sont réunis à Bali pour parler de sujets importants pour la vie et les moyens de subsistance des populations à travers le monde, la Russie ait décidé de menacer ces vies et de détruire des infrastructures essentielles en Ukraine », poursuit-il.

Et d'assurer en conclusion que « les États-Unis et leurs alliés et partenaires continueront de soutenir l'Ukraine avec ce dont elle a besoin pour se défendre, y compris en matière de défense aérienne ».