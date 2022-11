Entretien

«Il n’est pas à exclure qu’un missile russe puisse frapper la Pologne»: Andrzej Byrt, ex-vice ministre polonais des Affaires étrangères

A l'extérieur d'un dépôt de céréales où l'explosion d'un missile de fabrication russe a tué deux personnes à Przewodow, en Pologne, mercredi 16 novembre 2022. AP - Michal Dyjuk

Texte par : Daniel Vallot Suivre 3 mn

Un accident « malheureux » pour la Pologne et l'Otan qui écartent finalement la thèse d'un missile russe : pour Varsovie comme pour les pays occidentaux, l'explosion qui a fait deux morts mardi soir 15 novembre en territoire polonais a été probablement provoquée par un missile anti-aérien ukrainien. Pas de risque, pour le moment du moins, d'escalade militaire entre les pays de l'Otan et la Russie. Mais en Pologne, ce scénario reste dans tous les esprits. Entretien avec Andrzej Byrt, ancien vice-ministre polonais des Affaires étrangères, et ancien ambassadeur en France et en Allemagne.