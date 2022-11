Royaume-Uni: le ministre de l’Économie dévoile un budget d'austérité

Le chancelier britannique Jeremy Hunt quitte le 11 Downing Street pour se rendre au Parlement à Londres, jeudi 17 novembre 2022. AP - Alastair Grant

Au Royaume-Uni, le Parlement examine le budget d’automne. C’est une tradition, après le « vrai » budget au printemps, le gouvernement présente ses mesures fiscales six mois plus tard. Cette année, l’enjeu pour le ministre de l’Économie est de faire face à une inflation de 11% et l’entrée du pays en récession. Jeremy Hunt a présenté des mesures articulées autour de la stabilité, de la croissance, et des services publics.