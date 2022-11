Moscou accuse l'Ukraine d'avoir exécuté plus de dix prisonniers de guerre russes

Serguei Choigu, ministre de la Défense russe, le 9 novembre 2022. © Russian Defense Ministry Press Service via AP

Texte par : Anissa El Jabri Suivre 2 mn

Déjà plusieurs échanges de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine, dont le spectaculaire échange avec ceux d'Azovstal, sous l'égide de la Turquie. Mais aussi de nombreuses accusations entre les deux camps, de mauvais traitements, de tortures... et du sang. À Olenivka, dans un territoire contrôlé par les forces pro-russes, décédaient le 29 juillet dernier plus de 50 membres des forces ukrainiennes. À l'origine, une explosion dont Kiev comme Moscou se sont rejetés la responsabilité. Ce vendredi, c'est la Russie qui accuse l'Ukraine d'avoir exécuté « brutalement » plus de dix de ces militaires qui avaient déposé les armes, dénonçant un « crime de guerre ».