Russie: dans la région de Belgorod, des écoliers sont préparés à repérer des mines

Immeuble résidentiel endommagé par les bombardements des forces armées ukrainiennes, selon le gouverneur de la région, à Belgorod, en Russie, le 13 octobre 2022. REUTERS - STRINGER

Texte par : Anissa El Jabri Suivre 2 mn

Mardi 15 novembre encore, selon les autorités locales, deux personnes ont été tuées et trois blessées dans des frappes ukrainiennes contre la région russe de Belgorod. Dépôt de pétrole, centrale électrique et même immeubles d'habitation : depuis cet été, le conflit a débordé sur le territoire russe, essentiellement dans les villes et villages de l'ouest du pays, le long de la frontière avec l'Ukraine. Depuis un mois, Belgorod et sa région vivent aussi sous un régime dit de sécurité « moyen », juste au-dessous du niveau de la loi martiale. Et depuis quelques jours circule un manuel destiné aux enfants d'âge pré-scolaire sur comment gérer un quotidien menaçant.