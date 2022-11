Un résistant ukrainien de Kherson se confie: «Sur le moment, tu as peur»

Avec notre envoyée spéciale à Kherson, Maurine Mercier

Il y a près de neuf mois, lorsque l'armée russe s'empare de sa ville, avec ses compagnons, ils n'hésitent pas une seconde.

On s'est réunis dans mon sous-sol, et on a commencé à réunir des bouteilles, du polystyrène, de l'essence.

Durant des mois, avec ses amis, ils vont traquer les collaborateurs, faire exploser les voitures de ces Ukrainiens qui font alliance avec les Russes.

Lui rassemble surtout les informations que les habitants lui envoient, les photos et les coordonnées GPS des bataillons de l'armée russe. Il les fait parvenir à l'armée ukrainienne.

On a vite compris qu'on n'arriverait à rien si on ne bombardait pas aussi leurs arsenaux.

Il nous emmène dans sa planque. Lorsque les Russes l'ont arrêté, son appartement a été fouillé.

Parmi ceux qui nous surveillaient, certains étaient sadiques et torturaient pour le plaisir. Nos cris, ils disaient : « C'est de la musique pour nos oreilles. » Ils m'ont matraqué. Ils me torturaient à coups d'électricité.

Au total, il estime que lui et ses compagnons ont permis de tuer...

On a dû en tuer une centaine. Avec le recul, je me dis qu'on aurait pu faire encore plus. C'est juste que sur le moment, tu as tellement peur.