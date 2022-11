Le projet d'avion de combat Scaf en bonne voie après l'accord entre Dassault et Airbus

Maquette à taille réelle du Système de combat aérien futur (Scaf) présenté au Bourget en juin 2019. © ERIC PIERMONT / AFP

Texte par : Franck Alexandre

Enlisé depuis plus d'un an, le projet d'avion de combat du futur, le Scaf, avance. Un accord industriel a été trouvé entre Dassault et Airbus et devrait permettre la construction d'un démonstrateur d'ici à trois ans.