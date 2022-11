Allemagne: Aminata Touré, jeune ministre d'origine malienne, en Une du magazine Vogue

La ministre allemande des Affaires sociales, Aminata Touré, avec l'ancien président américain Barack Obama, le 6 avril 2019 à Berlin en Allemagne. AFP - JOHN MACDOUGALL

Aminata Touré fait la Une du numéro de décembre du Vogue allemand. Une couverture remarquée à plus d'un égard. Première politicienne à faire la Une du magazine en Allemagne, Touré est aussi la plus jeune ministre du pays. L'élue Verte donne une interview au magazine, dans laquelle elle évoque aussi la lutte contre sexisme et racisme.