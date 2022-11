Ukraine: la multiplication des attaques russes menace de plus en plus le système énergétique

L'arrivée des premières neiges sur la ville de Kiev. Ici le 17 novembre 2022. AP - Andrew Kravchenko

Texte par : RFI Suivre 1 mn

De nombreux Ukrainiens doivent désormais affronter le début de l'hiver avec peu ou pas d'électricité et sans eau chaude, alors que la première neige de l'hiver est tombée sur le pays, après plus d'un mois et demi de bombardements russes sur le réseau énergétique du pays.