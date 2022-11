Après l'échec des discussions serbo-kosovares à Bruxelles, l’UE blâme Pristina

Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, fustige en particulier l’attitude du Kosovar Albin Kurti (photo) qui a rejeté le compromis proposé par l’UE. © AP/Visar Kryeziu

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les représentants de la Serbie et du Kosovo n’ont pas réussi à se mettre d’accord à Bruxelles ce lundi au sujet du contentieux en cours au sujet des plaques minéralogiques des serbophones du Kosovo, au grand dam des Européens et de leur mission de bons offices. Le « dialogue Belgrade-Pristina », un dialogue indispensable à la normalisation des relations qui est selon l’UE la condition sine qua non de leurs ambitions européennes.