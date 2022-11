Espace: le budget et les ambitions de l'Agence spatiale européenne en discussion

Une petite semaine après le lancement réussi de la nouvelle fusée lunaire de la Nasa, la politique spatiale est toujours à l'agenda. Les ministres européens de l'espace se réunissent pour deux jours à Paris pour décider du budget de l'Agence spatiale européenne (ESA) et de ses orientations pour les trois ans à venir. L'ESA n'a jamais demandé autant d'argent pour faire face aux nombreux défis à venir.

L'Agence spatiale européenne entend bien surfer sur le succès d'Artemis 1, la mission lunaire de la Nasa et sa capsule Orion. L'Europe fournit un des éléments d'Orion : son module de service, c'est-à-dire la partie qui assure sa propulsion et son alimentation électrique.

L'engin a fait un sans faute. L'agence va donc demander à ses états-membres d'en financer trois autres pour de futures missions. L'Agence spatiale européenne (ESA) veut continuer à développer son programme lunaire avec Argonaut, un cargo à destination de notre satellite. Là aussi, il faudra l'accord des ministres.

Les ambitions de l'ESA

Autre sujet dans le domaine de l'exploration vers Mars cette fois, le rover Rosalind Franklin. Il aurait dû décoller en septembre en partenariat avec la Russie. Mais c'est désormais de l'histoire ancienne. Faute de solution de repli, le programme sera abandonné. Les sanctions prises contre Moscou privent également l'Europe de l'accès à Soyouz. De plus, avec Ariane-6 qui accumule les retards, et donc les surcoûts, le secteur des lanceurs va être l'objet de discussions intenses. D’ores et déjà, l’Allemagne, la France et l’Italie ont annoncé vouloir soutenir le secteur.

En parallèle, l'ESA va s'assurer d'avoir les budgets nécessaires pour mener ses missions habituelles : observation de la terre, navigation, communication. Au total, ce sont 18,5 milliards d'euros réclamés pour les trois prochaines années : un montant inédit, en hausse de plus d'un quart par rapport à la période précédente, mais nécessaire selon le patron de l'Agence spatiale européenne si l'Europe veut rester dans la course avec les Américains et les Chinois.

Faire bloc face à la concurrence

Le ministre français de l'Économie Bruno Le Maire a appelé, ce mardi 22 novembre, l'Europe à « faire bloc », malgré la concurrence entre États. « L'aventure spatiale est une aventure spatiale européenne. Nous devons faire bloc, nous devons être unis », a-t-il dit devant la presse ce mardi 22 novembre. « Qu'il y ait une concurrence, qu'on cherche la meilleure technologie, tant mieux, qu'on ait des exigences de rentabilité financière, tant mieux, qu'on soit très exigeants sur le plan commercial (...) tant mieux. Mais au bout de ces discussions, il doit y avoir une seule Europe, une seule politique spatiale européenne et une unité sans faille face aux ambitions chinoises et aux ambitions américaines », a-t-il insisté rappelant que l'indépendance avait un prix.

Si chaque État abonde à sa guise pour financer l'ESA, la France et l'Allemagne, sont les deux principaux contributeurs au budget de l'ESA. L' homologue allemand de Bruno Le Maire, Robert Hacker, a de son côté rappelé les priorités de Berlin : la « protection du climat », la « réduction des débris spatiaux », l'émergence d'acteurs du secteur privé dans le secteur spatial ainsi que la « souveraineté européenne pour les télécommunications ».

