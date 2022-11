Ukraine: Kherson est libre, mais désormais bombardée

Reportage

Dix jours après la libération de Kherson, les habitants subissent les bombardements russes. Après huit mois d’occupation, l’armée russe a dû se retirer. Mais elle est juste de l’autre côté du fleuve et semble déterminée à se venger.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante en Ukraine, Maurine Mercier

Malgré les bombes, la plupart des habitants de Kherson ne veulent céder ni à la pression ni à la peur. Tatiana, la trentaine, enveloppée dans sa doudoune blanche, reste droite comme un « i » sur le perron. Après des mois d’occupation, la directrice retrouve enfin son école et ses collègues.

Alors, pour Tatiana, rien ne viendra entacher cette journée, pas même les bombardements de plus en plus pressants. À chaque explosion, le sol de l’école maternelle tremble, mais Tatiana sourit. Elle a gagné bien plus important : « Freedom » [la liberté, ndlr], dit-elle. Alors que la ville n’avait plus subi de tels bombardements depuis le printemps.

► À lire aussi : L'Ukraine dit avoir découvert des «sites de torture» russes à Kherson

« Je suis heureuse », lance-t-elle. Elle explique que lorsque les Russes ont occupé sa ville, ils ont voulu lui imposer d’enseigner le programme russe. Mais elle a refusé de collaborer.

Elle a dû se terrer durant des mois :

Les Russes me cherchaient partout. J’ai dû me cacher en ville et changer souvent d’endroit.

Les frappes font trembler les vitres de la classe. Mais pas Tatiana, qui poursuit : « Au moins aujourd’hui, personne ne fait pression sur nous. Personne ne nous soumet. »

Comme beaucoup d’habitants, Tatiana a franchi un cap avec la libération. Lorsque les Russes ont quitté Kherson, elle a décidé de ne plus jamais avoir peur.

► À lire aussi : Un résistant ukrainien de Kherson se confie: «Sur le moment, tu as peur»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne