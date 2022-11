L'Ukraine aux portes de l'hiver: «J’aimerais bien toucher deux mots à Poutine»

Le 22 novembre, les autorités russes ont annoncé l'attaque de la Crimée par des drones. Une information non confirmée par l'Ukraine, qui poursuit sa contre-offensive. Alors que l’hiver s’annonce extrêmement rude pour les Ukrainiens, faut-il négocier la paix ? Entre militaires et civils, les opinons sont souvent opposées.

Andry a trois enfants de deux mariages différents. Dans sa vie normale, il est ingénieur. Les traits fatigués, il patiente avec son bataillon devant un bâtiment officiel transformé en caserne, raconte Maurine Mercier.

Andry et ses compagnons sont déterminés :

Oui, nous récupérerons la Crimée !

« La guerre ne se terminera que lorsque la Russie s’effondrera, affirme l’un de ses compagnons. Je vous pose la question : "si vous aviez perdu autant d’amis proches à cause de la guerre, vous seriez prêts à négocier, vous ?" »

« La Crimée a été très "russifiée" »

À Mykolaïv, Igor, lui n’est pas militaire. Sa ville compte parmi celles qui ont subi de très lourds bombardements. Il aime profondément son pays. Mais comme bien d’autres, il préfère le dire discrètement. Pour lui, il faut négocier, et surtout ne pas tenter de récupérer la Crimée : « Je pense que les territoires devraient être libérés. Mais la Crimée a été très "russifiée". Je ne suis pas du tout sûr que ses habitants veuillent revenir en Ukraine. Et puis, le prix à payer serait tellement élevé. Nous ne pouvons pas faire la guerre éternellement. »

Parce que les sacrifices sont trop importants après neuf mois de guerre, les souffrances ont marqué le pays au fer rouge. Igor sait que plus la guerre durera, plus il sera à contre-courant.

« J’aimerais bien toucher deux mots à Poutine »

Un café entre les mains pour se tenir chaud, Evgenia explique qu’il vit avec son frère au rez-de-chaussée de leur maison. Le premier étage a été soufflé par une roquette russe, décrit Clea Broadhurst, envoyée spéciale à Boutcha. Ils sont à l’étroit dans une pièce sans radiateur ni électricité. En guise de lumière, seulement une ampoule branchée à une batterie : « Nous avons un petit poêle, et du bois d’avance. Le plus important c’est d’avoir un toit au-dessus de nos têtes pour que plus rien ne nous tombe dessus. Je dors ici et mon frère à côté, mais lorsqu’il fera encore plus froid, nous dormirons ensemble près du poêle. »

Evgenia dans les décombres de sa maison à Boutcha. © RFI/Clea Broadhurst

C’est dans leur sous-sol qu’ils se sont réfugiés lorsque la frappe est tombée. Puis, ils ont vécu un mois sous terre avant que Boutcha ne soit libérée. « Je suis vraiment en colère, s'exclame Evgenia. J’aimerais bien toucher deux mots à Poutine, en face à face. »

Conditions de vie difficiles

L’appartement d’Angelica a été complètement détruit par une frappe le 2 mars. Impossible d’y retourner aujourd’hui : « Une première roquette est tombée. Mais c’est la deuxième qui a explosé et ça a commencé à brûler. Il y avait de la fumée noire partout. On a perdu toutes nos photos de famille, de mariage, de mon fils quand il était jeune. Sans parler de tout le reste accumulé pendant 30 ans… »

Depuis quelques mois, elle vit dans un complexe de préfabriqués, avec 60 autres personnes. Attablée dans la cuisine commune, Angelica explique qu’ils sont souvent plongés dans le noir, sans chauffage, ni électricité : « C’est dur, vous êtes dans vos manteaux et vous avez déjà froid, imaginez dormir ici. »

Pour des milliers de personnes qui vivent dans l’entre deux, le rude hiver ne fait pourtant que commencer…

