Royaume-Uni: le traditionnel «English breakfast» en danger

L'«english breakfast» est le repas traditionnel du matin au Royaume-Uni. © flickr/Garry Knight

Du bacon, un toast, des haricots blancs à la tomate, deux saucisses et surtout, un œuf sur le plat : le menu du traditionnel English breakfast, servi toute la journée dans les cafés-restaurants, les greasy spoons… Mais ce pilier de la culture britannique est menacé : entre inflation et surtout grippe aviaire, les œufs deviennent de plus en plus rares et chers.