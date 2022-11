Ukraine: les forces russes bombardent une maternité, près de Zaporijjia , un nouveau-né tué

Colère en Ukraine, après la poursuite des bombardements russes sur des infrastructures civiles ukrainiennes. Ce 23 novembre, une maternité de la région de Zaporijjia a été touchée la nuit dernière, tuant au moins un nouveau-né. Le président Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de pratiquer en Ukraine « la terreur et le meurtre ».

Publicité Lire la suite

De notre correspondant, Stéphane Siohan

Au moins un missile russe s’est abattu sur une maternité de la petite ville de Vilyansk, 15 000 habitants, une localité de la région de Zaporijjia , proche de la ligne de front. La maternité était relativement dépeuplée, mais un bébé né en 2022 a été tué dans le bombardement, tandis que sa mère et un médecin ont été sortis des décombres. Les secours cherchent encore des victimes.

Terreur et meurtre

Plus au nord, la ville de Koupiansk, dans la région de Kharkiv, libérée par l’armée ukrainienne en septembre, a été également bombardée. Une clinique et un immeuble d’habitation ont été touchés par les roquettes et deux sexagénaires ont péri dans la frappe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie avait décidé d’accomplir par la terreur et par le meurtre, ce qu’elle n’a pas pu accomplir en neuf mois.

►À lire aussi : L'Ukraine aux portes de l'hiver: «J’aimerais bien toucher deux mots à Poutine»

Le Parlement européen @Europarl_EN adopte une résolution qualifiant la Russie d'Etat terroriste, tandis que le matin même, les forces russes bombardent une maternité, près de Zaporijia, tuant un nouveau-né #UkraineWar https://t.co/15eBmZ28FA — Stéphane Siohan (@stefsiohan) November 23, 2022

Après avoir été désignée État terroriste par le Parlement européen, la Russie a encore frappé par missile la centrale électrique de Darnytsia, dans les quartiers de banlieue de la rive gauche de Kiev. « Un site d'infrastructure a été touché. Restez dans les abris », a écrit le maire Vitali Klitschko, sur Telegram, sans donner plus de détails. Selon un journaliste de l'AFP, juste après une série d'explosions, un quartier nord de Kiev s'est retrouvé sans électricité. Dans l'ouest du pays, « toute la ville de Lviv » se trouve aussi privée d'électricité, signale son maire.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne