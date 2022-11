Accord trouvé entre Serbes et Kosovars au sujet des plaques d'immatriculation

Le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, à Berlin début mai 2022. AP - Michael Sohn

C'est la fin de la crise au Kosovo liée aux plaques d'immatriculation utilisées par une partie de la communauté serbe et non reconnues par le gouvernement de Pristina. Européens et Américains sont parvenus à arracher un accord au Premier ministre kosovar, opposé à tout compromis avec la partie serbe.