Suède: ouverture du procès de deux frères soupçonnés d’espionnage au profit de la Russie

En Suède s’ouvre ce 24 novembre un procès inédit, celui de deux frères, Payam Kia, 35 ans et Peyman Kia, 42 ans, soupçonnés d’« espionnage aggravé » au profit de la Russie. Le plus âgé travaillait au sein même des services de sécurité et de contre-espionnage suédois. Pendant dix ans, il aurait transmis des informations très sensibles au GRU, le renseignement militaire russe.

Avec notre correspondante à Stockholm, Carlotta Morteo

Une taupe à l’intérieur des murs. L’aîné des frères, Peyman, aurait eu accès, selon son propre témoignage, à près 30 000 documents classifiés entre 2011 et 2021.

« Qui travaille où, quelles sont les ressources de l’agence suédoise du renseignement, sur quoi concentre-t-elle son attention, qu’est-ce qui l’intéresse, etc., ce sont les informations les plus sensibles que possède un pays », analyse Henrick Häggström, directeur adjoint de l’École supérieure de la défense nationale suédoise.

Dans le pire des scénarios, la liste des agents basés à l’étranger aurait fuité. La dernière fois que la Suède a été secouée par une affaire de cette gravité, c’était dans les années 1970, en pleine guerre froide.

Un intérêt grandissant de Moscou

Stockholm était alors un « nid d’espions », poursuit Henrick Häggström qui explique que la Russie s’intéresse de très près aux pays arctiques depuis dix ans, et encore plus depuis la guerre en Ukraine et la demande d’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’Otan. « Nous observons une tendance croissante et très rapide des activités d’espionnage et de contre-espionnage dans tous les pays nordiques en ce moment, note-t-il. Quelqu'un a visiblement appelé ces espions pour leur dire de se mettre au travail. En même temps, l'État suédois a investi davantage de moyens financiers dans le contre-espionnage. Résultat : on voit de plus en plus d’arrestations. »

Si les deux frères jugés pour espionnage risquent la prison à perpétuité, un couple de sexagénaires se fait actuellement interroger : d’origine russe, arrêté il y a deux jours, ils auraient, via l’entreprise de service informatique de monsieur, récolté illégalement des données dans plusieurs secteurs de l’industrie.

