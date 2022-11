À la Une: Kosovo-Serbie, l’espoir d’une reprise du dialogue

Revue de presse des Balkans

Après plusieurs jours de réunions en chaîne sous l’égide de l’Union européenne et des États-Unis, les dirigeants de Serbie et du Kosovo ont annoncé être parvenus à un compromis sur les plaques d’immatriculation . Selon cet accord, la Serbie s’engage à cesser d’émettre de nouvelles plaques d’immatriculation pour les automobilistes serbes résidant au Kosovo, tandis que Pristina suspendra les sanctions initialement prévues à leur encontre à compter du 21 novembre.

Les deux pays doivent maintenant discuter des prochaines étapes du processus de normalisation de leurs relations. À Mitrovica, dans le nord du Kosovo, les habitants n’y croient guère. La ville avance sans maire depuis la vague de démissions de nombreux membres serbes des institutions. La situation reste tendue avant les élections locales anticipées annoncées pour le 18 décembre. Reportage .

De son côté, l’UE a reporté au 30 novembre l’étude de la proposition de libéralisation des visas pour les citoyens du Kosovo, en raison des « incidents politiques récents ». Selon la dernière mouture du document, les représentants des États membres ont convenu d’autoriser la libéralisation des visas au moment de la mise en œuvre du système européen d’information sur les voyages (ETIAS), qui devrait être opérationnel d'ici au début 2024.

Menaces sur la liberté de la presse

Faire taire les médias et opinions critiques : c’est l’une des premières mesures annoncées par Milorad Dodik, le chef du parti ethno-nationaliste serbe SNSD depuis son retour à la présidence de l’entité serbe de Bosnie-Herzégovine. Son projet de loi pénalisant la diffamation alarme médias et ONG .

En Turquie, le régime de Recep Tayyip Erdoğan fait pression sur les médias kurdes. À l’approche des élections de 2023, le président turc a entrepris de museler encore davantage les voix d’opposition. Une nouvelle loi sur la « désinformation » vient d’être adoptée et de nombreuses arrestations de journalistes ont eu lieu ces derniers mois, visant notamment les Kurdes.

En Albanie aussi, la liberté des médias se détériore . Après leur visite à Tirana, sept organisations internationales de défense de la liberté de la presse, dont Reporters sans frontières, tirent la sonnette d’alarme. Elles constatent que les médias albanais subissent des pressions politiques et économiques grandissantes, et les informations indépendantes se font de plus en plus rares.

Six personnes ont perdu la vie à la suite des fortes pluies sur les pays des Balkans occidentaux ce week-end. Dans certaines villes, les transports ont été suspendus, tandis que des écoles ont provisoirement fermé en Serbie et en Albanie.

Face à l’urgence climatique, des voix s’élèvent

La COP27 a une fois encore révélé le décalage entre l’urgence climatique et le manque de mesures concrètes. En Croatie, l’un des pays les plus vulnérables d’Europe au réchauffement, l’étiquette de « petit pays insignifiant » empêche la mise en œuvre de politiques courageuses. Entretien avec Nikola Biliškov, ambassadeur du Pacte climatique de l’UE en Croatie.

La Grèce doit faire face à de nombreux défis environnementaux, alors que les effets du réchauffement climatique commencent à se faire sentir en mer Égée. Des politiques ambitieuses sont nécessaires. Mais le gouvernement suivra-t-il ? Entretien avec Georgios Sylaios, professeur en ingénierie environnementale à l’université Démocrite de Thrace.

L’héritage, une affaire d’hommes

En Serbie, à peine un quart des femmes sont propriétaires. Une inégalité qui s’explique notamment par le fait que les héritages reviennent très majoritairement aux hommes, selon des règles traditionnelles qui enfreignent la loi. Des féministes lancent une campagne anti-discrimination .

En Roumanie, les violences sexuelles sur mineurs, dont les filles constituent la grande majorité des victimes, minent les individus et la société. Le phénomène est d’autant plus grave que 85% des rares plaintes qui arrivent jusqu’aux tribunaux sont classées sans suite. Peu formées et informées, les autorités responsables se contentent bien souvent de sauver les apparences. Entretien .

