Berlin et Paris scellent le réchauffement des relations avec un accord énergétique

Le chef du gouvernement allemand Olaf Scholz, à droite, et son homologue française Élisabeth Borne, à Berlin ce vendredi 25 novembre 2022. AP - Michael Sohn

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La France et l'Allemagne ont multiplié depuis une semaine les rencontres et les déclarations pour mettre en avant leur bonne relation après les tiraillements des dernières semaines, notamment sur les dossiers énergétiques et de défense. Des différends qui avaient conduit à un report, sans précédent, du Conseil des ministres commun. Cette semaine, d'intenses activités bilatérales se sont clôturées, vendredi 25 novembre, par la visite à Berlin de la Première ministre Élisabeth Borne, aux côtés d'Olaf Scholz.