Irrigation en Espagne: les organisations écologistes vent debout

Malgré la pire sécheresse jamais vue, et qui se maintient et oblige à des restrictions dans tout le pays, le gouvernement espagnol ne veut qu'à peine toucher au niveau d'irrigation actuel pour les cinq ans à venir… jusqu'à 2027. L'exécutif s'est engagé à maintenir 29 000 hm³, qui captent 80% des réserves en eau douce, pour les destiner aux 3,8 millions d'hectares de cultures d'irrigation. Les organisations écologistes n'y croient pas, et parlent d'un suicide. L'Espagne est de loin en Europe le pays qui recourt le plus à l'irrigation. Motif de fond : cette agriculture intensive fait vivre des milliers d'agriculteurs, force électorale importante.

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

Agir comme si le réchauffement climatique n'existait pas. C'est en substance ce que reprochent au gouvernement plusieurs organisations écologistes, Ecologistas en Acción, Greenpeace, et bien d'autres.

Les autorités ont annoncé que pour les cinq ans à venir, l'agriculture intensive subira une réduction d'eau de 1 000 hectomètres cubes, c'est-à-dire 3% seulement de ce qui est donné actuellement.

Et ce, alors que le réchauffement climatique s'intensifie, que les périodes de sécheresse sont chaque fois plus longues, fréquentes et intenses et que, très concrètement, les réserves des grandes retenues d'eau ne sont qu'à 33% de leurs capacités, le chiffre le plus bas depuis la grande sécheresse de 2008.

Il est aberrant de penser que moins il y a d'eau et plus il doit y avoir d'irrigation, dénonce la Fondation Nouvelle Culture de l'eau. Ce qu'il faut, dit-elle, c'est éliminer au moins 1/5 des cultures intensives et ainsi économiser d'autant l'eau d'irrigation et l'affecter à d'autres usages davantage prioritaires. Les écologistes disent que cela revient à se voiler la face et à céder aux groupes de pression agricoles.

Pour l'heure, le gouvernement socialiste refuse de modifier son plan quinquennal et donne raison aux agriculteurs.

