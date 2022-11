[PHOTOS] À Bakhmut, dans le Donbass, les habitants, déterminés, endurent des bombardements incessants

Reportage

Les combats font rage dans l’est de l’Ukraine, dans le Donbass. La ville de Bakhmut est devenu l’épicentre de l’affrontement entre les forces russes et ukrainiennes, et pourtant, la ville n’a pas été complètement évacuée.

Publicité Lire la suite

De notre envoyée spéciale, Clea Broadhurst

« Ici, on ne vit pas, on ne fait qu’exister… » C’est ce que lance un passant devant la poignée d’habitants réunie au pied d’un immeuble, près d’un petit poêle de fortune, construit en briques. Galina a 80 ans, elle vient tous les jours ici pour parler avec ses voisins.

Galina, une habitante de Bakhmut. © Cléa Broadhurst/RFI

« Nous sommes toujours en train de nous parler, soit ici, soit chez moi. Il n’y a plus grand monde ici. Les gens se retrouvent, on est ensemble et ça permet d’évacuer ce qu’on ressent, ce fardeau. Soit, je reste seule chez moi, soit je parle aux gens… Bien sûr que c’est important ».

À côté d’elle, un sac avec des pommes qu’elle a achetées dans la rue. Très peu de magasins sont encore ouverts. Lesia en avait trois avant la guerre, aujourd’hui, elle vend ses produits à la sauvette : « On vit comme on peut, et les gens ont besoin de manger, donc on ramène ce qu’on a, on le vend dans la rue, on travaille… On aide tous ceux qu’on peut aider, car nous sommes tous unis à présent ».

« Pour l’Ukraine, nous sommes prêts à vivre sans gaz, sans électricité, sans eau… Prêts à manger le pain des pauvres. Pour l’Ukraine. Nous l’endurerons, car nous sommes résistants ». Une détermination à l’épreuve des bombardements.

Dans cet immeuble de Bakhmut, rares sont les fenêtres restées intactes. © Cléa Broadhurst/RFI

Ce sont surtout les personnes âgées qui sont restées à Bakhmut, ville du Donbass ukrainien, théâtre de violents affrontements. © Cléa Broadhurst/RFI

►À lire aussi : L’hiver, la nouvelle arme des Russes contre les Ukrainiens

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne