Royaume-Uni: la gronde historique des hôpitaux prend de l'ampleur

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak lors de sa visite à l'hôpital universitaire de Croydon, dans le sud de Londres, le 28 octobre 2022 (photo d'illustration). AP - Leon Neal

La plus grande grève de l'histoire de l'hôpital public, ça se passe au Royaume-Uni. Alors que l'inflation atteint 11%, de plus en plus de secteurs rejoignent le mouvement et c'est au tour des infirmières irlandaises, galloises et anglaises de le faire. Deux dates ont été annoncées, les 15 et 20 décembre, juste avant Noël. Seuls les soins d'urgence seront maintenus.