Face à la grève des chauffeurs de trains, des Britanniques perdent patience

Avec notre correspondante à Londres, Marie Boëda

Une foule envahit le quai de la gare de King's Cross. Un train vient d'arriver. Les passagers rejoignent les rues bondées de la capitale.

Marc sort souriant, mais ce n'est qu'une façade.

Le train que je devais prendre a été annulé, celui d'après aussi, donc j'ai sauté dans le premier venu. Je vais être honnête, ces grévistes sont paresseux. Je suis chauffeur de camion, on ne nous donne pas plus d'argent. Je livre de la nourriture, du matériel médical. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est conduire un train et emmener les gens.