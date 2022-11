Le pape François s'adresse directement au peuple ukrainien après neuf mois de guerre

Le pape François a écrit au peuple ukrainien. Dans une lettre ouverte inédite, le souverain pontife fait part de sa proximité avec les habitants du pays qui vivent le quotidien de la guerre et les bombardements russes et de ses encouragements pour affronter un quotidien désormais marqué par l’hiver.

Avec notre correspondant au Vatican, Éric Sénanque

Il est rare qu’un pape s’adresse directement à tout un peuple dans une lettre. Dans ce courrier daté du 24 novembre, neuf mois après l’invasion russe de l’Ukraine, François dresse d’abord un tableau apocalyptique : « vos villes sont martelées par les bombes tandis que les pluies de missiles causent la mort, la destruction et la douleur, la faim, la soif et le froid », écrit-il, évoquant les « fleuves de sang et de larmes » qui affligent l’Ukraine. « Il n’y a pas un jour où je ne suis pas proche de vous et où je ne vous porte pas dans mon cœur et dans ma prière, souligne encore le pape, votre douleur est ma douleur ».

François s’adresse à tous les Ukrainiens : aux jeunes qui ont dû prendre les armes, aux épouses qui ont perdu leurs maris au front ou aux enfants blessés par les bombes. Dans sa lettre, le pape dit aussi prier pour les autorités : à qui « incombe le devoir de gouverner le pays dans des moments tragiques et de prendre des décisions clairvoyantes pour la paix » alors que des infrastructures vitales sont détruites.

Un courrier à la veille des commémorations de l'Holodomor

François évoque enfin l’Holodomor, la grande famine causée par Staline et commémorée ce samedi 26 novembre. 90 ans plus tard, l’Ukraine se retrouve « dans une mer de malheur et de douleur ». Mais « le monde a reconnu un peuple audacieux et fort, un peuple qui souffre et prie, pleure et lutte, résiste et espère : un peuple noble et martyr », écrit le pape.

