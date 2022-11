Un site permettant des escroqueries à grande échelle démantelé dans une opération internationale

L'agence de l'Union européenne pour la coopération policière a contribué à un énorme coup de filet qui s'est déroulé dans plusieurs pays européens, mais aussi en Australie, aux États-Unis, au Canada et en Ukraine.

Scotland Yard et Europol s'en félicitent : lors d'une opération internationale conjointe, les deux agences policières ont réussi à démanteler un site internet utilisé par des escrocs actifs partout dans le monde qui avaient soutiré plus de 115 millions d'euros à leurs victimes.

Scotland Yard parle de « la plus grande opération de lutte contre la fraude jamais menée par la police britannique ». Rien qu'au Royaume-Uni, plus d'une centaine de personnes ont été arrêtées et parmi elles l'un des chefs de file d'un vaste réseau d'escroquerie qui s'appelle « iSpoof ».

Le site permettait aux malfaiteurs de se faire passer pour des représentants de grandes banques grâce à des numéros de téléphone dignes de confiance, dans le but de duper des innocents à grande échelle et soutirer argent ou codes d'accès aux comptes des près de 200 000 victimes.

Un coup de filet aux quatre coins du monde

Au total, le préjudice dépasse 115 millions d'euros, selon Europol. L'agence de l'Union européenne pour la coopération policière a contribué à cet énorme coup de filet qui s'est déroulé dans plusieurs pays européens, mais aussi en Australie, aux États-Unis, au Canada et en Ukraine.

Catherine de Bolle, directrice générale d'Europol, s'en réjouit. Selon elle, les arrestations « envoient le message aux cybercriminels qu'ils ne peuvent plus se cacher derrière l'anonymat international ».

