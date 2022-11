Procès des attentats de Bruxelles: nouveau couac dans l'organisation

Un homme vérifie un microphone avant l'audience préliminaire du procès des attentats de Bruxelles, le 12 septembre dernier. AP - John Thys

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Belgique, à un peu plus d'une semaine de l'ouverture du procès des attentats de Bruxelles, qui avaient fait 32 morts et des centaines de blessés, le 22 mars 2016, un nouveau couac a été enregistré au niveau de son organisation. Après un début déjà retardé – le procès devait débuter en octobre, il est désormais prévu le 5 décembre – à cause d'un box des accusés qui n'était pas aux normes pour un tel procès, on a appris que plusieurs victimes ont reçu, par erreur, une convocation pour intégrer le jury du procès.