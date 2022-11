Slovénie: le parti au pouvoir annonce arrêter d'utiliser Twitter

Le parti au pouvoir en Slovénie, Gibanje Svoboda (Mouvement pour la liberté, en français) a annoncé samedi 26 novembre cesser d'utiliser Twitter. En cause, la crainte d'une communication indécente et la porte ouverte aux discours de haine après le rachat par le milliardaire américain Elon Musk.

Le rapport au réseau social Twitter du premier ministre libéral Robert Golob du Mouvement pour la Liberté contraste avec son prédécesseur conservateur Janez Jansa. Ce dernier est adepte de tweets intempestifs, outrageants, parfois même antisémites. Cela lui avait d'ailleurs valu le surnom de « Maréchal Twitto ».

Robert Golob quitte donc justement la plateforme pour lutter contre la « polarisation de la société » et la multiplication « des discours de haine ». Pour des raisons techniques, son compte Twitter a été bloqué trois semaines. L'expérience lui aurait appris qu'il n'en avait pas besoin pour communiquer efficacement avec les citoyens.

Ce choix intervient au moment où Elon Musk a annoncé rétablir dès lundi tous les comptes suspendus, en dehors de ceux ayant enfreint. Il y a une semaine déjà, le profil de Donald Trump a été rétabli. Pourquoi de telles décisions ? Selon le nouveau propriétaire du réseau social, Twitter est une place publique numérique aux restrictions trop sévères.

La plateforme se devra pourtant de respecter les lois européennes. Elles l'obligent à retirer le plus rapidement possible les contenus illicites et à lutter activement contre la désinformation, au risque de se voir interdite.

