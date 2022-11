Ukraine: à Kiev, la neige oblige à maintenir des coupures d'électricité longues

La neige dans la laure des Grottes de Kiev, mardi 22 novembre 2022. AP - Efrem Lukatsky

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Ukraine, la situation énergétique reste très précaire, alors que ce dimanche 27 novembre, les conditions climatiques se sont encore dégradées, avec des chutes de neige importantes sur Kiev et sur l'Ukraine centrale. Les opérateurs énergétiques publics et privés s'acharnent à réparer les dégâts des frappes de missiles de la semaine passée, mais la neige et le froid obligent à maintenir des coupures d'électricité très longues dans la capitale.