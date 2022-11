Ukraine: la population face à un climat qui se détériore et qui complique les combats

En Ukraine, ce dimanche 27 novembre la neige est attendue dans la capitale Kiev et les températures devraient rester négatives toute la journée, selon les prévisions. Des conditions climatiques qui accentuent les difficultés quotidiennes de millions d’habitants qui n’ont toujours qu’un accès très limité à l’électricité et au chauffage. Des conditions qui compliquent également les opérations sur le terrain.

Les mauvaises conditions météorologiques, en l’occurrence la pluie et la boue qui en résulte, ont ralenti le rythme des opérations militaires déjà depuis quelques jours, selon le think tank américain Institute for the Study of War. Les combats se poursuivent tout de même, détaille le ministère de la Défense britannique, notamment dans le Donbass, dans les localités de Pavlivka et Vuhledar, qui font parties de l’oblast de Donetsk. Mais aucune avancée significative n’a été constatée.

Le manque d'électricité va se poursuivre

Selon le think tank américain, une fois les sols gelés par le froid, le rythme de ces opérations devrait s’accélérer. En attendant, les autorités ukrainiennes, qui craignent de nouveaux bombardements la semaine prochaine, appellent leurs concitoyens à s'approvisionner suffisamment, notamment en nourriture sèche et en eau.

Du côté de l’énergie, l'opérateur du réseau électrique national a annoncé samedi que la production d'électricité ne serait en mesure de couvrir que les trois-quarts des besoins de consommation, et des coupures d'approvisionnement seraient nécessaires à travers pays. Conséquence : des restrictions ont été mises en place dans 14 des 27 régions du pays, selon le président Volodymyr Zelensky, et ce alors que l’hiver semble désormais s’installer en Ukraine.

