Grèce: des enquêtes ouvertes sur une ONG pour enfants pour fraude et violences présumées

Le siège de l'ONG Kivotos tou Kosmou (Arche du Monde, en français) à Athènes, le 21 novembre 2022. © LOUISA GOULIAMAKI / AFP

Des enquêtes pour fraude et accusations de violences et d’abus sexuels ont été ouvertes contre Kivotos tou Kosmou (l'Arche du Monde, en français). Cette ONG a hébergé des centaines d'enfants depuis sa fondation en 1998 et a reçu de nombreuses récompenses, comme le Prix européen des Citoyens en 2018.