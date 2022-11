Protection des données: la maison mère de Facebook écope d'une lourde amende en Irlande

En Irlande, Meta – la maison mère de Facebook – vient d'écoper d'une lourde amende, 265 millions d'euros, pour ne pas avoir suffisamment protégé les données de ses utilisateurs. Facebook a son siège européen en Irlande, c'était donc la responsabilité du régulateur irlandais de mener l'enquête. Le géant américain va désormais devoir suivre une série de mesures correctives.

Avec notre correspondant à Dublin, Laura Taouchanov

C'est un coup dur pour l'entreprise, qui vient de licencier plus de 11 000 personnes pour faire face à une baisse de revenus et une concurrence féroce dans le secteur.

L'amende vient de l'Irlande, mais c'est l'UE qui est à l'origine de cette enquête ouverte il y a un an et demi. L'alerte avait été donnée après le piratage des données de plus de 530 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays en 2019.

Sont concernées les applications Facebook Search, Messenger et Instagram, et particulièrement cet outil qui vous permet de trouver vos amis en important vos contacts depuis votre téléphone.

Ces données piratées ont ensuite été publiées sur un forum de hackers. Grâce à un logiciel très puissant, ils ont pillé des profils Facebook et partagé les noms, les lieux de résidence et certaines adresses e-mail.

Est-ce que Meta a respecté la règlementation européenne et tout fait pour que ces données ne se retrouvent pas dans la nature ? La réponse est donc non. Plusieurs infractions ont été observées.

Meta est régulièrement dans le viseur des régulateurs du monde entier. Cette dernière sanction porte le montant total des amendes européennes à près d'un milliard d'euros.

