Royaume-Uni: des conservateurs demandent une réforme du système d'asile

Au Royaume-Uni, l'immigration est débattue quotidiennement, en particulier au regard des traversées de la Manche. Elles dépassent les 40 000, cette année. Pour les enrayer, une partie des conservateurs réclame une réforme dans la loi du système d'asile.

Avec notre correspondante à Dublin, Émeline Vin

Dans une lettre adressée au Premier ministre, une cinquantaine de députés conservateurs réclament que les demandes d'asile puissent être automatiquement rejetées pour les ressortissants de certains pays jugés « sûrs ».

Cette modification légale doit permettre, selon eux, de trancher le « nœud gordien » que représentent les traversées de la Manche.

Parmi les signataires, d'anciens ministres et des cadres du Parti conservateur. Ils expliquent que la loi actuelle empêche d'expulser un demandeur d'asile qui se dit victime de traite humaine et que de nombreux migrants « abusent » de cette disposition et encombrent ainsi le système d'accueil.

Ils ciblent en particulier les Albanais, majoritaires dans les traversées de la Manche : « S'ils ont été amenés ici contre leur gré, écrivent-ils, alors ils ne devraient pas être mécontents d'être renvoyés chez eux. »

En excluant de fait les migrants économiques de pays jugés sûrs, les élus souhaitent dissuader les candidats à la traversée et faire baisser le délai d'attente pour examiner une demande d'asile – plusieurs années, actuellement. Le gouvernement n'a pas encore donné suite à la demande.

