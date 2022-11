Pologne: manifestation de femmes devant chez le dirigeant Jaroslaw Kaczynski

Des Polonaises se sont réunies lundi soir pour manifester leur colère devant la maison de Jaroslaw Kaczynski, chef du parti au pouvoir Droit et justice. Il multiplie les moqueries envers les associations féministes, et il y a quelques jours, il affirmait, sans preuve, que si le taux de natalité était bas en Pologne, c'est parce que les femmes buvaient trop d'alcool. Des propos qui ne passent plus pour certaines.

Avec notre correspondant à Varsovie, Martin Chabal

Les propos sexistes de Jaroslaw Kaczynski se multiplient. Mais ses récents propos sur les femmes et l'alcool ne passent plus pour celles qui sont venues manifester devant sa maison, comme Yelena : « On est là pour demander justice, justice pour le corps des femmes. Ce genre de déclaration rabaisse les femmes et nous donne un sentiment de culpabilité, et en eux profitent pour nous prendre de plus en plus de droits. »

Et quand Yelena voit la centaine de policiers qui entourent la manifestation, elle ne se sent pas en sécurité d'être une femme qui manifeste pour ses droits : « Je sens que le gouvernement ne nous soutient pas, ni moi, ni mon corps, ni mes droits. »

Une stratégie politique ?

Certaines y voient une stratégie politique, en vue des prochaines élections. « Il essaye de se moquer de tous ceux qui ne votent pas pour lui. C'est la seule chose qu'il peut faire. Il rassemble son électorat le plus fidèle, la plupart du temps la vieille génération, et cherche un coupable à tout ce qui ne va pas dans le pays », analyse Weronika, une des manifestantes.

Mais problème, le message ne sera pas reçu. Jaroslaw Kaczynski n'était pas chez lui au moment de la manifestation, et il s'est contenté de dire dans un communiqué qu'il ne prendrait pas en compte la colère de celles qui manifestent pour leur droit.

