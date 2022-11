Reportage

Ukraine: à Izioum, après les missiles, l'hiver

Audio 01:30

Malgré la libération de la ville, Natalia vit toujours dans son bunker. © RFI/Clea Broadhurst

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Dans un grand nombre de villes de l’est de l’Ukraine, il n’y a plus d’eau, plus d’électricité et l’hiver arrive à grand pas. Le World Central Kitchen fait partie des organisations humanitaires qui vont dans les villes sous le feu comme Bakhmout, et dans les villes libérées telle qu’Izioum, pour distribuer repas, paquets alimentaires et nécessaires pour survivre aux températures négatives.