La Hongrie voit s’éloigner le versement des fonds européens

La Commission européenne recommande ce mercredi 30 novembre de ne pas verser à la Hongrie les fonds européens auxquels elle a droit. Ce sont treize milliards d’Euros de fonds européens pour la Hongrie qui sont désormais menacés.

La Commission européenne demande la suspension des versements à la Hongrie. Il s'agit de la part réservée à la Hongrie sur le budget régulier de l’Union européenne, explique notre correspondant à Bruxelles, Pierre Bénazet. De l’autre côté figure le plan de relance européen post-Covid.

La Commission approuve le plan hongrois, mais estime que les problèmes rencontrés en Hongrie dans le respect de l’état de droit et des valeurs européennes empêchent là aussi de verser les fonds européens à Budapest. C’est la première fois que la Commission utilise ce mécanisme de conditionnalité et elle estime qu’il y a, à la fois, des irrégularités systématiques dans les attributions de marchés publics et des défaillances dans les poursuites judiciaires et la lutte contre la corruption.

La Commission avait pour l’instant donné le bénéfice du doute à la Hongrie, ne voulant pas enclencher ce mécanisme sans précédent sans lui donner la possibilité d’engager des réformes, mais les réformes proposées par le gouvernement magyar sont insuffisantes ou mal appliquées. La Commission recommande donc maintenant aux gouvernements de suspendre les paiements dans l’attente de réformes effectives en Hongrie, et elle lui demande la mise en œuvre de 27 réformes.

La Hongrie prête à convaincre la Commission

Le gouvernement hongrois s'est dit prêt à « convaincre la Commission européenne » de sa volonté de lutter contre la corruption, afin d'obtenir les plus de 13 milliards d'euros actuellement gelés par Bruxelles. « Nous allons mettre en place les mesures supplémentaires exigées et en 2023, nous ne doutons pas que nous parviendrons à convaincre la Commission (...) qu'il n'est pas nécessaire de suspendre les fonds », a déclaré le négociateur hongrois Tibor Navracsics devant la presse à Budapest. Pour Gergely Gulyas, le chef de cabinet de Viktor Orban, il s'agit de dissiper les « malentendus » qui demeurent « sur quelques points ».

Plusieurs ONG, dont Transparency International, ont de leur côté salué « l'intransigeance » de l'exécutif européen resté ferme face au dirigeant nationaliste Viktor Orban, accusé de détourner l'argent de l'UE pour enrichir ses proches.

